سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البرلمان الأوروبى يوافق على منح الأردن قرضا ميسرا بقيمة نصف مليار يورو

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:00 م
البرلمان الأوروبى يوافق على منح الأردن قرضا ميسرا بقيمة نصف مليار يورو البرلمان الاوروبى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قال السفير الأردني في بروكسل يوسف البطاينة، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي وافق بأغلبية على منح الأردن قرضا ميسرا بفوائد مخفضة بقيمة 500 مليون يورو، لدعم الاقتصاد الأردني والتخفيف من الآثار السلبية لأزمات المنطقة، مؤكدا أن هذا القرار تقدير كبير للأردن وقيادته في المنطقة.
 
وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية - في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا) - أن المفوضية الأوروبية تبنت مقترحا لتقديم المبلغ للمملكة كقرض ميسّر ضمن برنامج المساعدة الكلي لتحفيز النمو والاستثمار وإيجاد فرص العمل، ودعم الاستقرار الاقتصادي، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

البرلمان الأوروبى

بروكسل

الأردن

شؤون المغتربين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة