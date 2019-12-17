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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:42 م
خالد صلاح
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الأمن المغربى يضبط متورطا فى عمليات هجرة غير شرعية و25 من المهاجرين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:31 م
الأمن المغربى يضبط متورطا فى عمليات هجرة غير شرعية و25 من المهاجرين الشرطة المغربية - أرشيفية
(أ ش أ)

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تمكنت سلطات الأمن المغربى بمدينة الناظو "شمال شرقى المغرب"، من إجهاض عملية للهجرة غيرالشرعية، وضبط 25 شخصا يحاولون الهجرة غير الشرعية من دول إفريقيا وجنوب الصحراء.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطنى المغربى، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات البحث التى تمت فى هذه القضية مكنت من ضبط شخص يشتبه فى ارتباطه بتنظيم الهجرة غير المشروعة، والذى تبين أنه مطلوب للجهات الأمنية.

وأشار البيان إلى أنه تم وضع المشتبه فيه الرئيسى تحت الحراسة على خلفية البحث القضائى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فى حين سيتم تطبيق القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية على المضبوطين فى هذه القضية.

وتندرج هذه العملية حسب البيان، فى سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التى تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطنى لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

 

 

 


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الهجرة

الهجرة غير الشرعية

امن المغرب

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