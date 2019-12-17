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الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة ارشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق.
 
والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل.. وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى

 

القاهرة 11 22
شبين الكوم 10 20
طنطا 11 20
دمنهور 11 21
الإسكندرية 11 21
بلطيم 11 20
مطروح 16 19
السلوم 11 20
سيوة 11 22
بورسعيد 12 21
دمياط 12 21
الزقازيق 12 21
الإسماعيلية 11 22
السويس 11 22
العريش 10 21
رفح 10 20
رأس سدر 16 20
نخل 03 19
نويبع 13 22
طابا 10 20
كاترين 04 14
الطور 11 23
شرم الشيخ 15 23
الغردقة 14 24
مرسى علم 15 25
الفيوم 10 22
بني سويف 10 22
المنيا 09 22
أسيوط 09 23
سوهاج 10 23
قنا 11 23
الأقصر 10 23
أسوان 12 24
أبو سمبل 11 23
الوادي الجديد 05 22
شلاتين 17 25
أبو رماد 17 25
حلايب 19 23
رأس حدربة 20 23


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 20 29
المدينة 10 22
الرياض 11 16
المنامة 18 22
أبوظبى 21 30
الدوحة 19 21
الكويت 08 19
دمشق 01 16
بيروت 14 20
عمان 04 14
القدس 06 15
غزة 12 20
بغداد 08 18
مسقط 22 27
صنعاء 06 24
الخرطوم 16 29
طرابلس 15 22
تونس 15 20
الجزائر 10 18
الرباط 09 20
نواكشوط 16 26
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى

 

أنقرة -02 10
إسطنبول 07 15
إسلام أباد 04 18
نيودلهي 07 20
جاكرتا 24 32
بكين -06 03
كوالالمبور 24 30
طوكيو 07 11
أثينا 09 18
روما 11 19
باريس 07 13
مدريد 02 10
برلين 07 11
لندن 03 08
مونتريال -06 -03
موسكو 01 03
نيويورك -01 05
واشنطن 01 10
 
 

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