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الأبنية التعليمية بجنوب سيناء: افتتاح مدرستين جديدتين بمدينة الطور فى 2020

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:59 م
الأبنية التعليمية بجنوب سيناء: افتتاح مدرستين جديدتين بمدينة الطور فى 2020 المهندس طارق عبد الله مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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قال المهندس طارق عبد الله مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة تشهد طفرة تنموية فى الإنشاءات التعليمية ضمن الخطة الاستثمارية 2019 /  2020إنشاء 25 فصلا بوديان وتجمعات البدوية المحافظة بوديان الاسباعية الابتدائية وادى ابوسيله بسانت كاترين وسرابيت الخادم والرملة وتجمع المعين بابوزنيمة وادى عرب ابوحمدان وعرب الدواهبية الابتدائية بنويبع بناء على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف طارق عبد الله فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه جار الانتهاء من 2 مدرسة بمدينة طور سيناء بتكلفة 20 مليون جنيه لدخول الترم الثانى من العام الدارسى وهما مدرستى حى الشروق 12 فصل تعليم أساسى بتكلفة 9 ملايين جنيه و600 ألف جنيه ومدرسة جمال عبد الناصر 12 فصل إعدادى وثانوى بتكلفة 9 ملايين جنيه و600 ألف جنيه.


مدينة طور سيناء

الابنية التعليمية

جنوب سيناء

مدارس جنوب سيناء

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