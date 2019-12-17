استخراج جثة الضحية الثانية لعقار فاقوس فى الشرقية المنهار وطفلة حية

الشرقية - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن قوات الإنقاذ والدفاع المدنى القائمة على رفع أنقاض منزل فاقوس المنهار، نحجت فى استخراج الجثة الثانية وهى للطفلة نورهان محمد عبدالمنعم 14 سنة، وتم نقلها الى مشرحة المستشفى العام، لافتا إلى أن حالة الوفاة الأولى هى ولاء محمد عبد الهادى 31 سنة كما خرجت نور خالد محمد قنديل بالصف الثانى الإعدادى من تحت الأنقاض فى حالة ولم تصب بأى أذى .

وأضاف أن حالتى إصابة وهم حامد محمد على وعلى محمد عبد المنعم، وتم نقلهم لمستشفى فاقوس العام للتشخيص الطبى، وقد أسفر الفحص الطبى على حالتهما إصابة أحدهما بكدمات وسحجات وإصابة الآخر بهبوط فى ضغط الدم والدورة الدموية، ومازالوا ماثلين لتلقى العلاج بمستشفى فاقوس العام، لحين الانتهاء من إجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، والاطمئنان على صحتهم، وانهيار جزئى لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار .

كان قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فتح وتجهيز مراكز الشباب وتوفير 15 خيمة بالساحة الشعبية بمركز فاقوس مجهزة بالمواد الغذائية والمعيشية من بطاطين وأغطية لاستقبال المواطنين الذين تم إخلائهم من العقارات المجاورة للعقار المتهدم بشارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدى بمنطقه نجيزة بمركز فاقوس، والذى أسفر عن حالة وفاة وإصابة 2 آخرين .

كما قرر المحافظ فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات حادث انهيار العقار ومعرفه أسباب الانهيار، ومازالت أعمال رفع الأنقاض مستمرة للتأكد من عدم تواجد أى حالات وفيات أو إصابات تحت الأنقاض .

كان تم تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان لمراجعة الحالة الإنشائية للعقارات السكنية المجاورة للعقار المنهار، للتأكد من سلامتها وإعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ ما يلزم .

وكان الحادث اسفر عن، وفاة باسم ولاء محمد عبد الهادى وإصابتين، وانهيار جزئى لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار، وجارى حصر الخسائر البشرية والمادية .

يذكر أن العقار منشأ فى السبعينات ومكون من دور أرضى و3 طوابق والدور الارضى مستخرج له نشاط تجارى رقم 231/ لسنة 89 باسم محمد عبد المنعم حمص مصنع كنافة.