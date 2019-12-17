سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

استئناف مفاوضات السلام السودانية المباشرة فى جوبا غدا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:53 م
استئناف مفاوضات السلام السودانية المباشرة فى جوبا غدا سلفا كير
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قالت لجنة الوساطة في المفاوضات بين الحكومة السودانية، و"الجبهة الثورية"، و"الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، إن المفاوضات غير المباشرة بين الأطراف مستمرة، فيما ستستأنف جولة المفاوضات المباشرة غدًا الأربعاء؛ لمواصلة الحوار والتفاوض حول القضايا التي لا زالت على طاولة التفاوض.
 
وأشارت لجنة الوساطة (من جنوب السودان) - في بيان وزع في الخرطوم اليوم الثلاثاء - إلى أن جولة المفاوضات الثالثة انطلقت في جوبا، في 10 ديسمبر الجاري، ودخلت الأطراف المختلفة في مباحثات مباشرة وغير مباشرة؛ لبحث القضايا المختلفة المطروحة للتداول والحوار.
 
وأضاف البيان أن المباحثات المباشرة بين الأطراف توقفت أمس/الاثنين/ مع تواصل اجتماعات اللجان المشتركة التي ظلت تجتمع وتعمل بشكل دؤوب، وتم تبادل الأوراق بين الحكومة وبعض الأطراف للتشاور حولها.

الحكومة السودانية

الحركة الشعبية

جوبا

الخرطوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة السودانية والحركات المسلحة توقع تجديدا لإعلان جوبا لمدة شهرين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:00 ص

الوفد البرلمانى المصرى يختتم زيارته لجنوب السودان بزيارة العيادة المصرية فى جوبا.. وزيرة خارجية جنوب السودان تطالب الرئيس السيسى بالتدخل لوقف التوتر فى بلادها.. عبد العال: الزيارة رسالة دعم ومؤازرة.. صور

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 04:13 م

وفد من جوبا يصل الخرطوم لإجراء مشاورات حول السلام بالسودان

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 12:00 ص

مجلس السيادة السودانى يؤكد التزام الحكومة باتفاقيات السلام الموقعة فى جوبا

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 05:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة