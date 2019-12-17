سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع الطاقة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:43 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع الطاقة بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحا 9.52 نقطة ليصل إلى مستوى 8148.51 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.53% رابحا 36.46 نقطة ليصل إلى مستوى 6875.66 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 58.8 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 110 شركة، فيما تراجعت 62 شركة. 
 
وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.70%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.94%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، فقطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%.
 
وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.99%، ثم الإنماء طوكيو نسبة 6.27%، ثم ولاء بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم "الرياض" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.97% ثم المراكز بنسبة 2.32%، ثم تعليم ريت بنسبة 2.16%.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

تداول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة