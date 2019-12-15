مكاسب أرامكو تدعم البورصة السعودية.. وهدوء الأسواق الخليجية الأخرى

رويترز

ساعد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو، البورصة السعودية على مزيد من الصعود اليوم الأحد ، حيث واصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، بينما شهدت مؤشرات الأسواق الخليجية الرئيسية الأخرى تغيرا طفيفا.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.6 بالمائة مع إغلاق أرامكو على ارتفاع 1.6 بالمائة عند 37.4 ريال.

وستنضم أرامكو لمؤشر بورصة تداول ومؤشرات عالمية قياسية مثل إم.إس.سي.آي وفوتسي هذا الأسبوع، وهو ما يقول محللون إنه سيؤدي لمزيد من الطلب، خاصة من المستثمرين "الخاملين" الذين يتتبعون مثل تلك المؤشرات.

وأدرجت شركة النفط المملوكة للدولة 1.5 بالمائة من أسهمها بسعر 32 ريالا للسهم (8.53 دولار) في بورصة تداول بالرياض في 11 ديسمبر في أضخم طرح عام أولي في العالم.

وكان التقييم الأولي عند 1.7 تريليون دولار لكن الأسهم ارتفعت لتصل القيمة السوقية للشركة إلى التريليوني دولار التي كان يسعى إليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقفز سهم مصرف الإنماء 6.5 بالمائة، محققا أكبر مكاسبه في يوم واحد منذ يونيو 2017، بعد اقتراح مجلس إدارة البنك زيادة رأس المال عن طريق أسهم مجانية.

وصعد سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 3.5 بالمائة بعدما وقعت الشركة اتفاق إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال (2.03 مليار دولار) مع مجموعة من البنوك السعودية.

وارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.6 بالمائة بفضل صعود بنسبة 0.8 بالمائة لسهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك في البلاد، وبنسبة 1.4 بالمائة لسهم القابضة المصرية الكويتية.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.2 بالمائة، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي. وقفز سهم بنك دبي الإسلامي 1.1 بالمائة وزاد سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 1.8 بالمائة.