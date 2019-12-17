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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أمام الصوامع بالشرقية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:15 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أمام الصوامع بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات فى حادث تصادم أمام الصوامع بدائرة الصالحية الجديدة بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، وإخطار النيابة العامة.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث أمام الصوامع بالصالحية الجديدة.

 

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة سوزكى بسيارة ربع نقل، أمام الصوامع دائرة الصالحية الجديدة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات تم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.


الشرقية

حادث تصادم

الصوامع

مستشفى الصالحية الجديدة

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