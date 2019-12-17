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مصرع عامل وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:45 ص
مصرع عامل وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى عامل مصرعه فيما أصيب 6 آخرون من عمال اليومية، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصالحية فاقوس، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى فاقوس العام، وإخطار النيابة العامة.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث أمام قرية علاوية طريق الصالحية فاقوس.

 

وتبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، وأسفر الحادث عن مصرع عامل وإصابة 6 آخرين بكدمات وسحجات وتم نقلهم لمستشفى فاقوس العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 

 


امن الشرقية

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حادث تصادم

فاقوس

عمال اليومية

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