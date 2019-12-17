سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة سائقين لانقلاب سيارتهما جنوب الأقصر والسيطرة على حريق بقرية الشغب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:56 م
إصابة سائقين لانقلاب سيارتهما جنوب الأقصر والسيطرة على حريق بقرية الشغب السيطرة على حريق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال الحماية المدينة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، في السيطرة علي حريق تسبب فى تفحم 15 نخلة بقرية الشغب، وجزء من أرض زراعية، ملك ورثة "محمد خليل"، وذلك دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى قرية الشغب وقع حادث انقلاب سيارة أجرة رقم "1691 ص ف ن" داخل أرض زراعية بجوار قرية الدبابية، تسبب فى إصابة السائق بكدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج، وتم نقله إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، حيث كانت السيارة محملة بالأسماك، وانفجر أحد الإطارات مما أدى لوقوع الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

كما انقلبت سيارة ملاكى تحمل رقم "3612 ص ق ف"، مما أسفر عن إصابة سائقها "محمد.ي.ع" بكدمات وكسور بالجسد، وتم نقله لمستشفى إسنا التخصصى لتلقى العلاج اللازم والفحوصات الطبية، وخلال تلك الحوادث إنتقل لموقع الحوادث كل من عبد الرحيم طايع سكرتير مجلس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بالمدينة، ورؤساء القرى لمتابعة الحوادث والإطمئنان على المواطنين، وتم تحرير محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

انقلاب سيارة اجرة بالاقصر

حريق 15 نخلة باسنا

حادث مروري باسنا

قرية الشغب بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة