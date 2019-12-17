إصابة سائقين لانقلاب سيارتهما جنوب الأقصر والسيطرة على حريق بقرية الشغب

وفى قرية الشغب وقع حادث انقلاب سيارة أجرة رقم "1691 ص ف ن" داخل أرض زراعية بجوار قرية الدبابية، تسبب فى إصابة السائق بكدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج، وتم نقله إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، حيث كانت السيارة محملة بالأسماك، وانفجر أحد الإطارات مما أدى لوقوع الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

كما انقلبت سيارة ملاكى تحمل رقم "3612 ص ق ف"، مما أسفر عن إصابة سائقها "محمد.ي.ع" بكدمات وكسور بالجسد، وتم نقله لمستشفى إسنا التخصصى لتلقى العلاج اللازم والفحوصات الطبية، وخلال تلك الحوادث إنتقل لموقع الحوادث كل من عبد الرحيم طايع سكرتير مجلس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بالمدينة، ورؤساء القرى لمتابعة الحوادث والإطمئنان على المواطنين، وتم تحرير محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.