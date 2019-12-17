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أنور قرقاش يشارك فى حفل العيد الوطنى البحرينى بالعاصمة الفرنسية باريس

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:13 م
أنور قرقاش يشارك فى حفل العيد الوطنى البحرينى بالعاصمة الفرنسية باريس احتفال سفارة البحرين بباريس بالعيد الوطنى للمملكة
ريهام عبد الله

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شارك الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، فى احتفالات العيد الوطنى لمملكة البحرين، فى العاصمة الفرنسية باريس، فى فعاليات سفارة البحرين بباريس للاحتفال بالعيد الوطنى للمملكة.

ونشر قرقاش صورة من مشاركته فى الاحتفال عبر تويتر، وعلق عليها :"تشرفت بحضور حفل العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة في باريس، مع كل عام ولؤلؤة الخليج العربي تزدادا اشعاعا وازدهارا".

أنور قرقاش
الدكتور أنور قرقاش

 

واحتفلت مملكة البحرين أمس الاثنين، باليوم الوطني وذكرى تولي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، والذى يوافق يوم 16 ديسمبر من كل عام.

احتفال سفارة البحرين بباريس بالعيد الوطنى
احتفال سفارة البحرين بباريس بالعيد الوطنى

 

 


أنور قرقاش

البحرين

عيد البحرين الوطنى

الامارات

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