أنور قرقاش يشارك فى حفل العيد الوطنى البحرينى بالعاصمة الفرنسية باريس

ريهام عبد الله

شارك الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، فى احتفالات العيد الوطنى لمملكة البحرين، فى العاصمة الفرنسية باريس، فى فعاليات سفارة البحرين بباريس للاحتفال بالعيد الوطنى للمملكة.

ونشر قرقاش صورة من مشاركته فى الاحتفال عبر تويتر، وعلق عليها :"تشرفت بحضور حفل العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة في باريس، مع كل عام ولؤلؤة الخليج العربي تزدادا اشعاعا وازدهارا".



الدكتور أنور قرقاش

واحتفلت مملكة البحرين أمس الاثنين، باليوم الوطني وذكرى تولي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، والذى يوافق يوم 16 ديسمبر من كل عام.