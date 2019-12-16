الخارجية السعودية تهنئ البحرين بعيدها القومى.. فيديو

قدمت وزارة الخارجية السعودية، التهنئة لمملكة البحرين بعيدها القومى، متمنية الرخاء والنماء للمملكة ملكا وحكومة وشعبا.
ونشرت الخارجية السعودية فيديو، عبر حسابها الرسمى بتويتر، لتهنئة البحرين، وعلقت :"كل عام ومملكة البحرين الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً في نماء ورخاء".
#اليوم_الوطني_البحريني | كل عام ومملكة #البحرين الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً في نماء ورخاء#فرحنا_واحد 🇸🇦🇧🇭@bahdiplomatic pic.twitter.com/HtGoWYWy1E— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 16, 2019
تحتفل مملكة البحرين اليوم الاثنين، باليوم الوطني وذكرى تولي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، والذى يوافق يوم 16 ديسمبر من كل عام.
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