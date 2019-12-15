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لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية تعقد جلستها التاسعة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:08 م
لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية تعقد جلستها التاسعة جانب من الاجتماع
المنوفية _محمد فتحى

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عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية ، برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إجتماع اللجنة الاستشارية لمناقشة تظلمات أعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور علوى الخولى عميد كلية الهندسة والدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم والدكتور عبد الرحمن الباجورى عميد كلية الطب البيطرى والدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية ومديرعام الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

بدأ الدكتور أحمد القاصد الجلسة بالمصادقة علي محضر الجلسة السابقة ومتابعة ماتم تنفيذه.

وأكد "القاصد"، أن اللجنة ناقشت التظلمات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية من قرارات اللجان العلمية، وقررت اللجنة رفع التظلمات التي تنطبق عليها الأحكام  وثبت جديتها إلي المجلس الأعلى للجامعات لبحثها وإصدار قرار بشأنها.
 

 


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