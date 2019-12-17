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أقباط الأقصر يحتفلون بذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخورى بدير جبل أصفون

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:49 م
أقباط الأقصر يحتفلون بذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخورى بدير جبل أصفون ذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخورى
الأقصر – أحمد مرعى

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احتفل أقباط محافظة الأقصر، بعيد القديس الأنبا متاؤس الفاخوري، بمقر الدير بمنطقة جبل أصفون بإسنا، بحضور الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان والمشرف البابوي للدير وعدد من الآباء الكهنة ومجمع رهبان الدير، حيث توافد المئات من الأقباط من المحافظات والقرى المجاورة على الدير غرب محافظة الأقصر، للاحتفال بذكرى نياحة القديس الأنبا متاؤس الفاخوري، وسط حضور شعبي كبير من رجال الكنيسة والأقباط من جميع المحافظات.

ومن جانبه، قال أبرام عادل المنسق الإعلامي لاحتفالات الدير، إن الاحتفالات تضمنت أداء صلوات رفع بخور عشية وتطيب رفات القديس الموجودة بالمقصورة الخشبية بجوار مدخل الحصن الأثرى، وزفة رفات القديس والطواف به بداخل وخارج الدير الأثرى، حيث قاد صباح اليوم الثلاثاء، الأنبا متاؤس المشرف البابوي للدير قداس عيد نياحة القديس بديره غرب مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وشاركه نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، وعدد من الآباء الكهنة من الأيبارشيات والأديرة المجاورة.

وجدير بالذكر، أنه في 21-11-2013م، اجتمع المجمع المقدس برئاسة البابا الأنبا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتم الاعتراف بدير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بإسنا، وتنصيب نيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان العامر، للإشراف على دير الفاخوري، وبحسب الكتاب التاريخي للكنيسة القبطية (السنكسار)، خصصت الكنيسة القبطية اليوم السابع من شهر كيهك من كل عام قبطي، للاحتفال بذكري نياحة القديس.

 

الأقباط-بالأقصر-يحتفلون-بذكرى-نياحة-القديس-متاؤس-الفاخورى-(1)
الأقباط بالأقصر يحتفلون بذكرى نياحة القديس "متاؤس الفاخورى" بدير جبل أصفون

 

الأقباط-بالأقصر-يحتفلون-بذكرى-نياحة-القديس-متاؤس-الفاخورى-(2)
الأقباط يحتفلون بذكرى نياحة القديس "متاؤس الفاخورى" جنوب الأقصر

 

الأقباط-بالأقصر-يحتفلون-بذكرى-نياحة-القديس-متاؤس-الفاخورى-(3)
جانب من زفة رفات القديس والطواف به بداخل وخارج الدير الأثرى

 

الأقباط-بالأقصر-يحتفلون-بذكرى-نياحة-القديس-متاؤس-الفاخورى-(4)
الأنبا متاؤس المشرف البابوي للدير يقود قداس عيد نياحة القديس بديره غرب مدينة إسنا

 

الأقباط-بالأقصر-يحتفلون-بذكرى-نياحة-القديس-متاؤس-الفاخورى-(5)
جانب من زفة رفات القديس متاؤس الفاخوري خلال الاحتفالات

 

الأقباط-بالأقصر-يحتفلون-بذكرى-نياحة-القديس-متاؤس-الفاخورى-(6)
زفة الأقباط برفات القديس متاؤس الفاخوري بالأقصر

 

الأقباط-بالأقصر-يحتفلون-بذكرى-نياحة-القديس-متاؤس-الفاخورى-(7)
احتفالات الأقباط بالأقصر بذكرى نياحة القديس "متاؤس الفاخورى"

 

الأقباط-بالأقصر-يحتفلون-بذكرى-نياحة-القديس-متاؤس-الفاخورى-(8)
توافد الأقباط من الأقصر وباقي المحافظات لحضور الاحتفالية

 

الأقباط-بالأقصر-يحتفلون-بذكرى-نياحة-القديس-متاؤس-الفاخورى-(9)
فعاليات زفة رفات القديس متاؤس الفاخوري خلال الاحتفالات

 

الأقباط-بالأقصر-يحتفلون-بذكرى-نياحة-القديس-متاؤس-الفاخورى-(10)
احتفالات الأقباط بفعاليات الزفة محيط الدير

 

الأقباط-بالأقصر-يحتفلون-بذكرى-نياحة-القديس-متاؤس-الفاخورى-(11)
زفة رفات القديس والطواف به بداخل وخارج الدير الأثرى

 


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