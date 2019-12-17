أقباط الأقصر يحتفلون بذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخورى بدير جبل أصفون

ومن جانبه، قال أبرام عادل المنسق الإعلامي لاحتفالات الدير، إن الاحتفالات تضمنت أداء صلوات رفع بخور عشية وتطيب رفات القديس الموجودة بالمقصورة الخشبية بجوار مدخل الحصن الأثرى، وزفة رفات القديس والطواف به بداخل وخارج الدير الأثرى، حيث قاد صباح اليوم الثلاثاء، الأنبا متاؤس المشرف البابوي للدير قداس عيد نياحة القديس بديره غرب مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وشاركه نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، وعدد من الآباء الكهنة من الأيبارشيات والأديرة المجاورة.

وجدير بالذكر، أنه في 21-11-2013م، اجتمع المجمع المقدس برئاسة البابا الأنبا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتم الاعتراف بدير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بإسنا، وتنصيب نيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان العامر، للإشراف على دير الفاخوري، وبحسب الكتاب التاريخي للكنيسة القبطية (السنكسار)، خصصت الكنيسة القبطية اليوم السابع من شهر كيهك من كل عام قبطي، للاحتفال بذكري نياحة القديس.



الأقباط بالأقصر يحتفلون بذكرى نياحة القديس "متاؤس الفاخورى" بدير جبل أصفون



الأقباط يحتفلون بذكرى نياحة القديس "متاؤس الفاخورى" جنوب الأقصر



جانب من زفة رفات القديس والطواف به بداخل وخارج الدير الأثرى



الأنبا متاؤس المشرف البابوي للدير يقود قداس عيد نياحة القديس بديره غرب مدينة إسنا



جانب من زفة رفات القديس متاؤس الفاخوري خلال الاحتفالات



زفة الأقباط برفات القديس متاؤس الفاخوري بالأقصر



احتفالات الأقباط بالأقصر بذكرى نياحة القديس "متاؤس الفاخورى"



توافد الأقباط من الأقصر وباقي المحافظات لحضور الاحتفالية



فعاليات زفة رفات القديس متاؤس الفاخوري خلال الاحتفالات



احتفالات الأقباط بفعاليات الزفة محيط الدير