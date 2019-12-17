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أصغر ناشطة بيئية فى العالم وشخصية العام تجلس على الأرض داخل القطار.. اعرف السبب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:23 م
أصغر ناشطة بيئية فى العالم وشخصية العام تجلس على الأرض داخل القطار.. اعرف السبب الناشطة البيئية جريتا ثونبرج
كتب هيثم سلامة

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بعد الرحلات الشاقة للناشطة البيئية جريتا ثونبرج، والتى سافرت من خلالها إلى عدد كبير من الدول، ترفض دائما الناشطة السويدية ذات الـ 16 عاما ركوب الطائرات للحد من انبعاث الكربون، ورغم ظهورها على غلاف مجلة التايم، حيث اختيارها كشخصية العام، اضطرت الجلوس على الأرض فى القطار لعدم توافر مقاعد خلال سفرها إلى بلدها السويد.

وقالت الناشطة الناشطة البيئية جريتا ثونبرج: "السفر القطارات المكتظة عبر ألمانيا.. وتحرك القطار من بازل .. وجلسنا على الأرض فى قطارين مختلفين بعد مدينة جوتنجن حصلت على مقعد".

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جريتا ثونبرج تجلس على الأرض داخل القطار

وأضافت الناشطة البيئية التى ترفض السفر فى الطائرات لتقليل انبعاثات الكربون: "هذه ليست المشكلة بالطبع ولم أقل ذلك أبدا.. تعد القطارات المكتظة علامة كبيرة لأنها تعنى أن الطلب عليها كوسيلة مواصلات مرتفع".

وكانت الناشطة السويدية شاركت آلاف من الطلاب فى مدينة تورينو بشمال إيطاليا اليوم الجمعة ، في احتجاج للضغط على الحكومة لاتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من انبعاثات الكربون.

وتعتبر جرينا، أصغر من فاز بلقب "شخصية العام" لمجلة التايم الأمريكية سنا، منذ أن بدأت المجلة هذا التقليد، عام 1927، حيث صرحت المجلة أن الفتاة ألهمت 4 ملايين شخص حول العالم للانضمام إلى حركة إضراب مناخي عالمي.

 

 

 

 


الناشطة البيئية جريتا ثونبرج

جريتا ثونبرج

البيئة

التايم

مجلة التايم

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