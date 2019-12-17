أسعار الذهب اليوم 17-12-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 662 جنيها للجرام، بسبب هبوط أسعار الدولار لأقل مستوى فى تلاثة سنوات.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 567 جنيها للجرام.



عيار 21 سجل 662 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 756 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 5296 جنيها.



أوقية الذهب 1475 دولارا.

وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.

ويقدم "اليوم السابع" تحديث فورى لأسعار الذهب محليا وعالميا، مصحوب برؤية تحليلية عن سوق الذهب عالميا، ومحليا ووضع المبيعات، وكذلك معدلات الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية العالمية.