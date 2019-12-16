استقرار أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، فى مصر بمستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 664 جنيها للجرام، مع توقعات بعدم استمرار استقرار الأوضاع عند هذا الحد.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 569 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 664 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 758 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5312 جنيها.

أوقية الذهب 1475 دولارا.

وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.

ويقدم "اليوم السابع" تحديثا فوريا لأسعار الذهب محليا وعالميا، مصحوب برؤية تحليلية عن سوق الذهب عالميا، ومحليا ووضع المبيعات، وكذلك معدلات الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية العالمية.