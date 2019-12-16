544 ألف جنيه إجمالى تمويل 103 مشروعات اقتصادية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تمويل 103 مشروعات اقتصادية بإجمالى 544 ألف جنيه فى مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، جاء ذلك عقب اجتماع لجنة القروض بالمحافظة برئاسة اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كل من مديرى إدارات الحسابات، والشئون القانونية، وشئون الإنتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة.

وأوضح السكرتير العام المساعد أنه تمت الموافقة على تمويل المشروعات التى سبق أن تقدم بها مواطنين من 28 وحدة محلية قروية تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمقترضين فى مجالات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وضرورة سداد الأقساط فى مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار فى تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتى تساهم فى رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلى.