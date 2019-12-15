محافظ المنوفية يلتقى مواطنين ويناقش موقف الصرف لقرية فيشا الصغري

كتب فريق المحافظات

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عقد إجتماع مع مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية لمناقشة موقف الصرف الصحى بقرية فيشا الصغرى مركز منوف بناءاً على طلب أهالى القرية.

جاء ذلك خلال لقائه اليومى الثانى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام وذلك للاستماع مشاكلهم والتواصل لإيجاد الحلول لها.

و وافق المحافظ على صرف إعانة مالية لأحد المواطنين نظراً لظروف نجله الصحية، كما وافق على تخفيض قيمة الغرامة لأحد المواطنين لإحتجاز مركبات خاصة.

وخلال اللقاء أمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والمستشار الهندسى لفحص ودراسة شكوى أحد المواطنين يتضرر من تعنت موظفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف فى إستخراج رخصة لمنزله.

وأحال المحافظ طلب إحدى المواطنات لإدارة تشغيل الشباب تطلب فيه توفير فرص عمل لها ولأخواتها تعينهم على تحمل أعباء المعيشة، كما أسند المحافظ طلب أحد المواطنين إلى سكرتير عام المحافظة والمستشار القانونى للمحافظة لإبداء الرأى فى تضرره من رسوم دعاية وإعلان .