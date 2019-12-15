سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يلتقى مواطنين ويناقش موقف الصرف لقرية فيشا الصغري

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:01 م
محافظ المنوفية يلتقى مواطنين ويناقش موقف الصرف لقرية فيشا الصغري جانب من اللقاء
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عقد إجتماع  مع مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية لمناقشة موقف الصرف الصحى بقرية فيشا الصغرى مركز منوف بناءاً على طلب أهالى القرية.

جاء ذلك خلال لقائه اليومى الثانى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام وذلك للاستماع  مشاكلهم والتواصل لإيجاد الحلول لها.

و وافق المحافظ على صرف إعانة مالية لأحد المواطنين نظراً لظروف نجله الصحية، كما وافق على تخفيض قيمة الغرامة لأحد المواطنين لإحتجاز مركبات خاصة.

وخلال اللقاء أمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والمستشار الهندسى لفحص ودراسة شكوى أحد المواطنين يتضرر من تعنت موظفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف فى إستخراج رخصة لمنزله.

وأحال المحافظ طلب إحدى المواطنات لإدارة تشغيل الشباب تطلب فيه توفير فرص عمل لها ولأخواتها تعينهم على تحمل أعباء المعيشة، كما أسند المحافظ طلب أحد المواطنين إلى سكرتير عام المحافظة والمستشار القانونى للمحافظة لإبداء الرأى فى تضرره من رسوم دعاية وإعلان .

 


محافظ المنوفية

ملفات الصرف

فيشا الصغرى

الباجور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة