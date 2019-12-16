2 مليار و190 مليون جنيه تراجع بواردات مصر من السيارات بأنواعها سبتمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، قائمة بأبرز الواردات طبقا لدرجة الاستخدام خلال شهر سبتمبر الماضي 2019، وخاصة السيارات بأنواعها واستخداماتها المختلفة والجرارات، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من تلك البنود مجتمعة نحو 5 مليارات و189 مليون جنيه تساوي "324 مليون و336 ألف دولار" - متوسط سعر الدولار 16 جنيها - بفارق تراجع بلغ نحو ملياري و190 مليون جنيه تساوي "136 مليون و898 ألف دولار".

وحققت الواردات المصرية من أجزاء السيارات خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 58 مليون و586 ألف دولار، مقابل 97 مليون و996 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق تراجع بلغ 39 مليون و410 ألف دولار.

وبلغ إجمالي الواردات من الوحدات الكاملة للجرارات خلال نفس الشهر وفقا لنشرة التجارة الخارجية نحو 26 مليون و584 ألف دولار، مقابل 24 مليون و77 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق زيادة بلغ مليوني و507 ألف دولار، كما تراجع إجمالي واردات الوحدات الكاملة من الأتوبيس وميكروباص وميني باص خلال فترة التقرير ليصل إلى 15 مليون و275 ألف دولار مقابل 18 مليون و61 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق بفارق تراجع بلغ نحو مليوني و786 ألف دولار.

وسجلت واردات سيارات نقل البضائع خلال فترة التقرير نحو 29 مليون و672 ألف دولار، مقابل 44 مليون و322 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 14 مليون و650 ألف دولار، كما سجلت واردات عربات سيارات للاستعمالات الخاصة تراجعا أيضا خلال نفس الشهر، حيث بلغت 9 ملايين و39 ألف دولار، مقابل 11 مليون و161 ألف دولار في شهر سبتمبر من العام الماضي، بفارق مليوني و122 ألف دولار.

أما بالنسبة لسيارات الركوب فقد حققت تراجعا ملحوظا خلال سبتمبر الماضي، حيث سجلت نحو 185 مليون و180 ألف دولار، بينما كانت في شهر سبتمبر من العام الماضي نحو 263 مليون و110 ألف دولار، بفارق تراجع بلغ نحو 77 مليون و930 ألف دولار.