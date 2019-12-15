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"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:48 م
"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7% سفينة شحن
كتب: مدحت عادل

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بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.49 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4.90 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 28.7%.

 

وقالت النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية لشهر سبتمبر، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، إن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 2.7٪، حيث بلغت 2.37 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 2.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: "أسمدة بنسبة 32.5٪، فواكه طازجة بنسبة 7.9٪، سجاد وكليم بنسبة 8.5٪، أصناف أخرى جاهزة من مواد نسيجية بنسبة 7.1٪".

 

ورصد التقرير ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: "بترول خام بنسبة 1.2٪، منتجات البترول بنسبة 5.2%، ملابس جاهزة بنسبة 11.7٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 7.6%".

 

وبالنسبة للواردات فقد انخفضت قيمتها بنسبة 20.1٪، حيث بلغـت 5.86 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2019، مقابل 7.33 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها، "منتجات البترول بنسبة 37%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 12.6%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 15.9٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 1.2٪".

 

وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: "قمح بنسبة 12.8٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 8.6٪، لحوم بنسبة 12.4٪، ذرة بنسبة 26.6٪".

 


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