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وكيل تعليم الدقهلية يلتقى موجهى المواد الدراسية.. و4 يناير موعد بدء الامتحانات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:29 م
وكيل تعليم الدقهلية يلتقى موجهى المواد الدراسية.. و4 يناير موعد بدء الامتحانات وكيل "تعليم الدقهلية" يلتقى موجهى عموم المواد الدراسية
الدقهلية - شريف الديب

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عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا مع موجهى عموم المواد الدراسية بقاعة الاجتماعات بالمديرية للوقوف على مدى الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة وجود موجه مقيم فى غرفة عمليات المديرية أثناء الامتحانات والالتزام بالمقررات الدراسية وضرورة عدم الخروج عن المنهج المقرر وعدم الخروج والتطرق لمواضيع بعيدة عن المنهج، مشيرا إلى ضرورة التأكد من عوامل الأمن والسلامة بالمدارس ومراجعتها والتأكيد عليها.

ونوه وكيل التعليم بالدقهلية، إلى توفير جو هادئ ومناخ تربوى للطلبة أثناء الامتحانات، مشددا على دقة وضع الامتحانات والإجراءات ومواصفات الورقة الامتحانية وطباعتها بصورة واضحة، ومراجعتها والتأكد من خلوها من الأخطاء وأن تتناسب مع الوقت المتاح للحل، وخاصة الدمج بجميع المراحل الدراسية وأعلن عن بدء مواعيد الامتحانات اعتبارًا من 4 يناير 2020 وتنتهى 23 يناير.

 

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الدقهلية

تعليم الدقهلية

امتحانات نصف العام

ورقة امتحان نصف العام

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