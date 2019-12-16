وفاة محمود صلاح أشهر صحفى حوادث فى تاريخ مصر

كتب محمود عبد الراضى

قبل أيام من إنتهاء عام 2019، غيب الموت الكاتب الصحفي الكبير محمود صلاح ، أشهر صحفي حوادث في مصر، ومن مؤسسي أخبار الحوادث.

ورحل "صلاح" في هدوء بعد معاناته مريضاً مؤخراً، حيث كان يطل على متابعيه خلال أيامه الأخيرة عبر السوشيال ميديا من خلال كتاباته، التي طالما تعلق جمهوره بها.

ويعد "صلاح" أشهر صحفي حوادث في مصر، خاض العديد من المغامرات الصحفية، أبرزها لحظات تطهير منطقة الباطنية من تجارة المخدرات، وأجرى عدداً من الحوارات الصحفية الهامة مع أباطرة الإجرام في مصر مثل الخط وعزت حنفي، واقتحم عالم الجريمة.

وكان لأسلوبه الشيق في سرد الحوادث ومدرسته الفريدة جمهوره الخاص، الذي كان يتلهف على كتاباته.

رحم الله الفقيد وألهم أسرته وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان، "اليوم السابع" تتقدم بالتعازي لمحبيه.