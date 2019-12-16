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وزير الكهرباء يستقل الدراجة بشرم الشيخ استعدادا للمشاركه فى مارثون المنتدى..صور

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:40 م
وزير الكهرباء يستقل الدراجة بشرم الشيخ استعدادا للمشاركه فى مارثون المنتدى..صور وزير الكهرباء يستقل الدراجة
كتبت رحمة رمضان

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استقل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة دراجه فى شوارع شرم الشيخ، برفقة المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك على هامش فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
 
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حريص أن يشارك الشباب غدا مارثون الدرجات الذى سيتم تنظيمه على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، قائلا: "فضلت استعادة القدرة على قيادة الدراجة قبل انطلاق الماراثون" .
 
وأضاف شاكر، أنه يجب على كل مسؤول أن يشارك الشباب اهتمامتهم وأفكارهم.
 
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الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

منتدى شباب العالم

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