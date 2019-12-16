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وزير الرى يعقد اجتماعا لمناقشة الاستفادة من مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:52 م
وزير الرى يعقد اجتماعا لمناقشة الاستفادة من مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماع مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة و المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى  والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط و المهندس شحته ابراهيم رئيس قطاع التوسع الافقى والمشروعات، حول الدراسات التى تقوم بها الوزارة للاستفادة من مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بطاقة 5,6 مليون م3/يوم للتوسع الافقى لمنطقة شرق شرق البحيرات وجنوب جنوب القنطرة.

ويبلغ طول مصرف بحر البقر 190 كيلو متراً ويمتد من جنوب القاهرة مروراً بالقليوبية والشرقية والإسماعيلية ليفرغ ما يحمله من تلوث في بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وتنفذ وزارة الرى ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة بتصرف 1,00 مليون م3/ يوم، و بلغت نسبة التنفيذ فى السحارة 93% و فى المسار 90 % ، إلى جانب أعمال معالجة مياه مصرف بحرالبقر ( بتصرف حوالى 5,00 مليون م3/ يوم، حيث تم مراجعه واعتماد الدراسة الهيدروليكية للمشروع من قبل معهد بحوث الهيدروليكا والمقدمة من المكتب الاستشارى.

كما يجرى العمل فى تدعيم سحارة الرهاوي أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وخط السكة الحديد بقيمة إجمالية وقدرها32 مليون جنيه وقد بلغت نسبة التنفيذ  73.5 %.


وزير الرى

سحارة الرهاوى

بحر البقر

المياه

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