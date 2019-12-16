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قطاع التدريب بالرى ينظم دورة تدريبية فى مجال الأعمال المحاسبية الحكومية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:18 م
قطاع التدريب بالرى ينظم دورة تدريبية فى مجال الأعمال المحاسبية الحكومية وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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نظم قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى دورة تدريبية فى مجال " الأعمال المحاسبية الحكومية باستخدام الحاسب الآلى" لمدة 5 أيام  لـ 20  متدربا من قطاعات الوزارة المختلفة بمقر القطاع الرئيسى.

وقال الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، إنه تم تنفيذ 117 نشاطاً تدريبياً على المستوى المحلى لـ 2784 متدرباً، و (14) دورة تدريبية على المستوى الإقليمى لـ (295) متدربا من يوليه الماضى حتى الآن، وعلى المستوى المحلى تنوعت البرامج التدريبية لتشمل برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج إعداد القيادات الشابة والقيادات الوسطى الهندسية والقيادات الإدارية.

يشار إلى أنه تم اعتماد قطاع التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركز للتنظيم والادارة و ادراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومى، وأن هذه الخطوة داعمة للتعريف بالقطاع وتسويقه لدي الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك التنسيق مع جهات الدولة المختلفة فى تنفيذ البرامج والدورات التدريبية، بما يتماشى مع استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

يذكر أن قطاع التدريب استطاع أن يدرج اسمه ضمن المؤسسات العاملة فى مجال التدريب الإقليمى تحت مظلة اليونيسكو، نظرا لما يتمتع به من قدرات تدريبية عالية متخصصة فى مجال الموارد المائية والرى وبناء القدرات البشرية الفنية والإدارية العاملة فى هذا المجال.


الرى

قطاع التدريب بالرى

المياه

وزارة الرى

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