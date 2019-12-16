وزير الرى يبحث مشروعات الوزارة وخطتها الفترة القادمة مع رئيس مصلحة الرى

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى وذلك لمناقشة المشروعات الجارى تنفيذها وتقدم سير العمل بها وكذلك مناقشة خطة الوزارة خلال الفترة القادمة.





قال رئيس مصلحة الرى، إنه يتم حاليا استكمال تنفيذ مشروعات الحماية من السيول فى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من" سدود وبحيرات صناعية وخزانات أرضية، وقنوات صناعية ومعابر إيرلندية" بهدف استيعاب مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها التنمية.





أوضح أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار حوالى (527.754 ) مليون جنيه.







أضاف التقرير، أن الأعمال التى تم تنفيذها فى نطاق محافظة جنوب سيناء شملت عملية حماية منطقة قديرة بنويبع إنشاء ( 3 سدود وبحيرة) بقيمة إجمالية (112.477) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (75.50%)، وكذلك عملية حماية منطقة سانت كاترين إنشاء ( 3 سدود 2 بحيرة) بقيمة إجمالية (44.280) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (91.09%)، إلى جانب عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول / نويبع بقيمة إجمالية (8.472) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (99.74%)، وايضًا عملية حماية منطقة دهب إنشاء ( 3 سدود و2 بحيرة ) بقيمة إجمالية (74.807) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (93.38%)، علاوة على عملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية (6.012) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (100%).







وتضمنت محافظة مرسى مطروح تنفيذ إنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 م3 شرق وغرب مطروح بقيمة إجمالية (4.531) مليون جنيه بنسبة تنفيذ( 91.72% )، وكذلك عملية إنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 م3 غرب مطروح بقيمة إجمالية (4.338) مليون جنيه بنسبة تنفيذ ( 89.63 %)، إلى جانب إنشاء 150 خزانا أرضيا سعة 100م3 بمناطق متفرقة بمطروح بقيمة إجمالية (33) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (46.39%).