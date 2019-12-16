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وزيرة التخطيط بمنتدى الشباب: أفريقيا تخسر 2.5 تريليون دولار نتيجة النزاعات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:17 م
وزيرة التخطيط بمنتدى الشباب: أفريقيا تخسر 2.5 تريليون دولار نتيجة النزاعات وزيرة التخطيط
محمد عبد العظيم

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن قارة إفريقيا تتميز بتوافر الموارد الطبيعية والثروات المعدنية، مشيرا إلى أن عدد سكان القارة الأفريقية يصل لـ 1.2 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم لـ 2.4 مليار نسمة بحلول عام 2050 منها 60 % شباب وهو ما يعد ثروة بشرية هائلة. 
 
وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها فى جلسة "أفاق التنمية المستدامة فى أفريقيا.. فرص وتحديات"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن القارة الأفريقية تشهد زيادة المناطق الحضارية خلال العشر سنوات الماضية وهو ما يعد فرصة كبيرة للاستثمار مشيرة إلى أن القارة الأفريقية بها عدد كبير من الموارد الطبيعية كقيمة مضافة ولا تستغل داخل القارة. 
 
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن القارة الأفريقية تعانى من ضعف البنية الأساسية والتى تعد أساس جهود التنمية، مشددة على أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى تجهيز البنية التحتية لأن الاستثمار يحتاج إلى بنية جاهزة مثل شبكة الطرق والموانئ وغيرها. 
 
وتابعت الدكتورة هالة السعيد، أن القارة الأفريقية تعانى أيضا من ضعف البيانات، حيث إن 37% من البيانات تنتج محليا وباقى البيانات تكون من مصادر دولية، بالإضافة إلى الخسارة الخاصة بالنزاعات، حيث إن العالم يخسر 14.1 تريليون دولار، فيما تخسر القارة 2.5 تريليون دولار نتيجة النزاعات. 
 
وشددت وزيرة التخطيط على ضرورة إدراك التحديات التى تواجه التنمية المستدامة، ولابد من زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، موضحا أن النسبة فى القارة الأفريقية لا تتخطى 15 % وهو رقم قليل بالمقارنة مع قارتى أسيا وأفريقيا.

وزيرة التخطيط

هالة السعيد

القارة الأفريقية

منتدى شباب العالم2019

شرم الشيخ

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