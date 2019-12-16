ورشة عمل فى جامعة حلوان للتعريف ببرنامج بكالوريوس التكنولوجيا

نظمت كلية التعليم الصناعى فى جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور عبد الله جلال عميد كلية التعليم الصناعى ورشة عمل بعنوان "برنامج بكالوريوس التكنولوجيا..خارطة الطريق" لتصميم مقررات ولوائح بكالوريوس التكنولوجيا وهو أحد مشروعات جامعة حلوان الاستراتيجية.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إنه تأتى أهمية هذا البرنامج من كونه مساراً يتيح لمنتسبيه تقليل الهوة بين المهندس الأكاديمى وبين الفنى صاحب المهارة اليدوية، هذا بالإضافة إلى توفير القدر اللازم من العلوم الأكاديمية للخريج بما يجعله قادراً على فهم الأصول العلمية، كما يتيح البرنامج للخريج المهارات العلمية واليدوية التى تجعله قادراًِ على التعامل مع أعقد المنظومات العلمية وحل مشكلات الإنتاج.

وأكد الدكتور عبد الله جلال عميد كلية التعليم الصناعى على أن ورشة العمل تستهدف التعريف بمفهوم مناهج الجدارات المهنية وتقديم نموذج لخطة دراسية لبرنامج بكالوريوس التكنولوجيا وكذلك تقديم مثال لخطة دراسية بقسم تكنولوجيا السيارات، موجهاً إلى ضرورة استكمال اللائحة والمقررات طبقا لمعايير الجودة العالمية، حيث يعد بكالوريوس التكنولوجيا هو احد اهم الروافد لتطوير الصناعة المصرية فى الفترة القادمة.

من جانبه قدم الدكتور أحمد الجيوشى، الأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات عرض تقديمي حول مفهوم مناهج الجدارات المهنية التي تعمل على الربط بين مهارات ومواصفات الخريجين وبين متطلبات الصناعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ فى جلستة بتاريخ 24 نوفمبر الحالى قرار بتغيير اسم كلية التعليم الصناعى إلى كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى لتمنح درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا بجانب بكالوريوس التعليم الصناعى الحالى.