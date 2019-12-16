سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ورشة عمل فى جامعة حلوان للتعريف ببرنامج بكالوريوس التكنولوجيا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:50 ص
ورشة عمل فى جامعة حلوان للتعريف ببرنامج بكالوريوس التكنولوجيا ورشة عمل بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت كلية التعليم الصناعى فى جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور عبد الله جلال عميد كلية التعليم الصناعى ورشة عمل بعنوان "برنامج بكالوريوس التكنولوجيا..خارطة الطريق"  لتصميم مقررات ولوائح بكالوريوس التكنولوجيا وهو أحد مشروعات جامعة حلوان الاستراتيجية. 
 
وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إنه تأتى أهمية هذا البرنامج من كونه مساراً يتيح لمنتسبيه تقليل الهوة بين المهندس الأكاديمى وبين الفنى صاحب المهارة اليدوية، هذا بالإضافة إلى توفير القدر اللازم من العلوم الأكاديمية للخريج بما يجعله قادراً على فهم الأصول العلمية، كما يتيح البرنامج للخريج  المهارات العلمية واليدوية التى تجعله قادراًِ على التعامل مع أعقد المنظومات العلمية وحل مشكلات الإنتاج. 
 
وأكد  الدكتور عبد الله جلال عميد كلية التعليم الصناعى على أن ورشة العمل تستهدف التعريف بمفهوم مناهج الجدارات المهنية وتقديم نموذج لخطة دراسية لبرنامج بكالوريوس التكنولوجيا وكذلك تقديم مثال لخطة دراسية بقسم تكنولوجيا السيارات، موجهاً إلى ضرورة استكمال اللائحة والمقررات طبقا لمعايير الجودة العالمية، حيث يعد بكالوريوس التكنولوجيا هو احد اهم الروافد لتطوير الصناعة المصرية فى الفترة القادمة. 
 
من جانبه قدم الدكتور أحمد الجيوشى، الأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات عرض تقديمي حول مفهوم مناهج الجدارات المهنية التي تعمل على الربط بين مهارات ومواصفات الخريجين وبين متطلبات الصناعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية المختلفة. 
 
يذكر أن  المجلس الأعلى للجامعات اتخذ فى جلستة بتاريخ 24 نوفمبر الحالى قرار بتغيير اسم كلية التعليم الصناعى إلى كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى لتمنح درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا بجانب بكالوريوس التعليم الصناعى الحالى. 
ورشة عمل بجامعة حلوان (1)
ورشة عمل بجامعة حلوان (1)

ورشة عمل بجامعة حلوان (2)
ورشة عمل بجامعة حلوان (2)

ورشة عمل بجامعة حلوان (3)
ورشة عمل بجامعة حلوان (3)

ورشة عمل بجامعة حلوان (4)
ورشة عمل بجامعة حلوان (4)

 

 


جامعة حلوان

التكنولوجيا

الأعلى للجامعات

ماجد نجم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم اسبوع ثقافى لتنمية وعى الطلاب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:14 م

"الاستثمار فى الأوراق المالية وتحديات سوق العمل".. ندوة بجامعة حلوان

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:10 م

صور.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية للطلاب لمواجهة الضغوط النفسية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 11:49 ص

تعرف على توصيات المؤتمر الدولى "التنمية المستدامة لإفريقيا" بجامعة حلوان

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:14 ص

جامعة حلوان تختتم فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم وجوائز مالية للفائزين

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:41 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك"

فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك"

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة