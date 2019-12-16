سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

نصائح تساعد فى علاج الصدفية وتخفيف الأعراض

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:00 ص
نصائح تساعد فى علاج الصدفية وتخفيف الأعراض الصدفية-صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الصدفية من أمراض المناعة الذاتية الجلدية، وهى تؤدي إلى ظهور بقع حمراء متقشرة من الجلد في أي مكان على الجسم، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على ثقتك بنفسك، ولكن لا تفقد الأمل نقدم نصائح تساعد فى علاج الصدفية وتخفيف أعراضها، وفقاً لموقع "Net doctor".

ما الذي يسبب الصدفية؟

الصدفية هي حالة جلدية شائعة تؤدي إلى ظهور بقع حمراء من الجلد الملتهب بقشور بيضاء فضية، غالبًا على المرفقين والركبتين، ولكنها قد تحدث في أي مكان على الجسم.
 غالبا ما تكون وراثية وليست معدية. يظهر عادة في منتصف الثلاثينيات - لكنه يمكن أن يحدث في أي عمر.
يتم تسريع دوران الجلد لدى أولئك الذين يعانون من الصدفية ، مما يسبب تراكم الخلايا على سطح الجلد ، تتضمن محفزات الصدفية:
-ضغط عصبى.
-البرد.
-الطقس الجاف ونقص التعرض لأشعة الشمس.
-العدوى الحديثة مثل التهاب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.
-جفاف الجلد وإصابة الجلد مثل الجروح والحروق ولدغ الحشرات.
-بعض الأدوية يمكن أن تحفز على حدوث الصدفية بما في ذلك مضادات الملاريا وموانع بيتا والليثيوم.
-التدخين .

8 نصائح فعالة لعلاج الصدفية 

في حين أنه لا يوجد علاج نهائى لمرض الصدفية في الوقت الحالي ، إلا أن هناك العديد من خيارات العلاج وتغييرات نمط الحياة للمساعدة في إدارة الحالة إلى حد ما.
1.طلب المساعدة الطبية لمرض الصدفية
الخطوة الأولى في إدارة الصدفية هي زيارة طبيب الأمراض الجلدية، على الرغم من أن الصدفية ليست قابلة للشفاء ، إلا أن هناك العديد من خيارات العلاج للمساعدة في السيطرة على المرض وتحسين الأعراض، مثل: الستيرويدات الموضعية والعلاج بالأشعة فوق البنفسجية.
2. تجنب المنتجات القاسية لتخفيف تهيج الصدفية
بعض المنتجات قد تزيد من سوء الصدفية لذا يجب تجنبها، الكحول أو المكونات التي تحتوي على حمض (الجليكوليك ، وحمض الساليسيليك واللاكتيك) والتي يمكن العثور عليها في الصابون والمرطبات ومزيلات العرق ، يمكن أن تسبب تهيجًا والتهابات.
3. الحفاظ على مذكرات لإدارة الصدفية
إن الاحتفاظ بمذكرات يومية يمكن أن يساعد في مراقبة اشتعال الصدفية، قد تلعب مستويات الإجهاد ، والنظام الغذائي ، والتمرينات ، ومنتجات البشرة ، والأدوية ، والتعرض لأشعة الشمس ، ومستويات النوم والماء دورًا مهمًا، مراجعة مذكرات يومية مع أخصائي بشرتك قد تساعدك على فهم الحالة وإدارتها بشكل أفضل.
4. الحد من التوتر يمكن أن يساعد في تخفيف الصدفية
الإجهاد هو العامل المشترك لمرض الصدفية، التأمل واليوجا والوخز بالإبر الصينية وممارسة الرياضة كلها طرق فعالة للمساعدة في الحد من التوتر. حاول أيضًا التأكد من حصولك على نوم كافٍ.
5. النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على حدوث الصدفية
قد يساعد اتباع نظام غذائي صحى بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والسمك والدهون غير المشبعة الاحادية في الحد من اشتعال الصدفية.
بالنسبة لبعض المرضى ، قد تكون المكملات الغذائية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل زيت السمك وبذور الكتان مفيدة ، ولكن يُنصح بالتحدث مع أخصائي طبي قبل إدخال المكملات الغذائية في نظامك الغذائي. 
6. التدخين والصدفية
التدخين و شرب الخمور قد يزيدان من سوء الصدفية ، لذلك حان الوقت للإقلاع عن التدخين والكحول.
7. ترطيب الجلد لعلاج الصدفية
يساعد تطبيق ووضع المرطبات بانتظام في منع تشكيل لويحات الصدفية وقد يقلل من الحكة.
8. ضوء الأشعة فوق البنفسجية والصدفية
يساعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية في تقليل أعراض الصدفية، لكن التعرض المفرط يمكن أن يكون له تأثير ضار على الجلد ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، استخدم دائمًا كريم الشمس لحماية بشرتك.

الصدفية

علاج الصدفية

نصائح لعلاج الصدفية

صدفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

ارتباك وانشقاقات تضرب حزب أردوغان .. استقالة 57 ألف عضو من حزب العدالة والتنمية التركى ..ومؤسسون للحزب الحاكم يعترفون : الشللية تسود .. و ضربة موجعة للديكتاتور التركي بإعلان داود أوغلو عن تأسيس حزبه الجديد

ارتباك وانشقاقات تضرب حزب أردوغان .. استقالة 57 ألف عضو من حزب العدالة والتنمية التركى ..ومؤسسون للحزب الحاكم يعترفون : الشللية تسود .. و ضربة موجعة للديكتاتور التركي بإعلان داود أوغلو عن تأسيس حزبه الجديد

بالأسماء.. المرشحون فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة

بالأسماء.. المرشحون فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة

المفوض الرئاسى القبرصى: مصر مهمة جدا لنا على المستوى التاريخى والاستراتيجى

المفوض الرئاسى القبرصى: مصر مهمة جدا لنا على المستوى التاريخى والاستراتيجى

مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة فى بريطانيا بسبب الحجاب

مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة فى بريطانيا بسبب الحجاب

فيديو.. لقاءات مكثفة للرئيس مع وفود دولية على هامش منتدى شباب العالم

فيديو.. لقاءات مكثفة للرئيس مع وفود دولية على هامش منتدى شباب العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة