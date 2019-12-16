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نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:50 م
نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية
كتب رضا حبيشى

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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندريه إن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم، حيث تواجد بالميناء 73 سفينة ، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة 27 سفينة جار تفريغهم، منهم 6 سفن حاويات و 4  سفن بترول و10 سفن بضائع عامة، وتواجد بالمخطاف الخارجى 22 سفينة.

وأضاف المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أنه تم دخول وخروج 9500 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بشكل آمن 


ميناء الاسكندرية

هيئة ميناء الاسكندرية

الاسكندرية

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