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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:37 م
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تعرف على قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:04 م
تعرف على قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم جانب من الاجتماع
الفيوم - رباب الجالى

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عقد مجلس شئون التعليم والطلاب جلسته رقم (157) وذلك اليوم الإثنين، بالمكتبة المركزية تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وبرئاسة، الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وصرح الدكتور خالد عطا الله، أنه تم خلال الاجتماع عرض خطاب رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بشأن قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الأعلى للجامعات بخصوص القرار الوزارى رقم 4866 بتاريخ 28/10/2019 بشأن القواعد المالية الموحدة لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وكذلك خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن بعض التعديلات بالقرار الوزارى سالف الذكر.

وتم عرض خطاب وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب بشأن تصور كامل لمقترح إنشاء كلية التربية لذوى القدرات الخاصة بجامعة الفيوم، اعتبارًا من العام الجامعى القادم 2020/2021، ويأتى ذلك فى إطار ما جاء باستراتيجية مصر 2030 بشأن بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة فى الحقوق والفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

كما تم عرض خطاب القائم بأعمال وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب بشأن قرار مجلس الكلية بجلسته المنعقدة فى شهر ديسمبر 2019، بالموافقة على إنشاء برنامجين جديدين بكلية الحاسبات والمعلومات وهما (برنامج الذكاء الاصطناعى – برامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية) وهى برامج جديدة ومميزة.

 

 


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قرارات مجالس الجامعات

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