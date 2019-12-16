نجل الكولومبى بابلو إسكوبار يزور المتحف المصرى والأهرامات.. صور

كتب آسر أحمد

إمبراطورية عملاقة أسسها تاجر المخدرات الكولومبي بابلو أسكوبار، خلال مسيرته في تجارة المخدرات التي امتدت لسنوات طويلة من كولومبيا لأمريكا ومن ثم مختلف أنحاء العالم، ليتربع على عرش أغنى رجل في العالم لمدة 7 سنوات متتالية وفقا لمجلة "فوربس"، حتى تم قتله في 1993.

ويتمتع نجل الأسطورة الكولومبية "سيباستيان ماروكوين" الشهير بـ "جوان بابلو أسكوبار" الذى يعمل مهندس معماري وكاتب - بشعبية كبيرة على غرار والده، ويحرص دائماً من حين لآخر على زيارة الشرق الأوسط، لشغفه الكبير بالحضارات القديمة.

وحرص جوان بابلو إسكوبار، على زيارة القاهرة منذ ايام، وخاض جوله داخل الأهرامات الثلاثة ومن ثم المتحف المصري الشهير بوسط المدينة، وعدد من المعالم الفرعونية الشهير، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

والتقط نجل الأسطورة الكولومبية الشهير، الصورة الشهيرة مع الأهرامات الثلاثة وعدد من الصور داخل المتحف المصري، واثني على المشرفة السياحية التي رافقته في رحلته ونشر صورتهما سوياً وكتب "اذا كنت تريد الحصول على أفضل مرشد سياحي في القاهرة، أسمح لي بتعريفك على مروة عباس، المحترفة جداً".

وانتقل أسكوبار الابن، إلى دولة البحرين بعد زيارته للقاهرة، ومن ثم إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وحرص على نشر بعض الصور من تلك المدن عبر حسابه بانستجرام.