موجز6.. السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..



طارق شوقى: "نظام التعليم اللى طلع عظماء أُهمل وبنحاول نرجعه"

قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، إن نظام التعليم الذى أنتج لنا العظماء أُهمل، مضيفا: "نفس السيستم اللى طلع عظماء فى مصر أهمل وبنحاول نرجعه".

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

ننشر النص الكامل للقانون رقم 164 لسنة 2019، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937.

انتصار السيسي: كلمات "زين" بافتتاح منتدى شباب العالم كانت ملهمة لنا جميعا

أكدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أن كلمات زين خلال حفل الافتتاح كانت ملهمة لنا جميعا، فقد أبهرنا بقدرته على إعطائنا الأمل والقوة فى أصعب اللحظات.

أوباما: المشكلات العالمية سببها الرجال والأرض ستشهد تحسنا إذا حكمتها النساء

قال الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، إن النساء "أفضل بلا منازع" من الرجال، لافتًا إلى أن العديد من المشكلات العالمية تنبع من الرجال، خاصة من الأجيال الأكبر سنًا الذين يتمسكون بالسلطة، مضيفًا أن مستويات المعيشة ستتحسن بشكل كبير إذا كانت المرأة مسؤولة عن كل بلد فى العالم.

وزير الهجرة بمنتدى الشباب: مصر حاضنة لكل الثقافات وتستقبل كل من يلجأ إليها

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزير الهجرة، إن المبادرة التى دشنتها الوزارة "العودة للجذور" لتسليط الضوء على الجاليات الأجنبية للرجوع إلى مصر مرة أخرى، وعلى البعد الإيجابى للهجرة، لافته إلى أن مصر تستقبل كل من يلجأ إليها من أى دولة، مشيدة بمقولة الرئيس السيسى "هم ضيوفنا وليس لاجئين".

الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".

الفيفا يعلن مقاضاة بلاتر وبلاتيني في بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، الاثنين، رفع دعوى قضائية ضد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق، وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي "يويفا".

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تكون مدينة العلمين الجديدة منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى والعلوم والبحوث عام 2021، فى إطار التوصيات الخاصة بنموذج محاكاة من أجل المتوسط، وغيرها من التوصيات الخاصة بالمنتدى.

المغنية الأمريكية جنيفر جراوت ترتل آية الكرسى.. وهذه قصة إسلامها

خطفت الأنظار بصوتها العذب وأذهلت لجنة الحكام وكل الحضور فى الموسم الثالث من "arab got talent"، منذ سنوات، وبعد انتهاء الموسم الثالث خطفت المغنية الأمريكية جنيفر جراوت عن الأضواء.

شاهد.. زيارة البرازيلى دانييل آلفيس وزوجته للأهرامات وأبو الهول

استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم لاعب كرة القدم البرازيلى دانييل الفيس وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم.

في بيان رسمي .. الاسماعيلي يطالب بنقل مباراته مع الأهلي لملعبه

تقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمى لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلى فى قمة منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية.

مساعد الأمين العام للكوميسا: مصر أساس الحضارة ونقطة التواصل بين العالم

أكد كيبيجو تشيلجيت، مساعد الأمين العام لمنظمة الكوميسا، أن منتدى شباب العالم مؤتمر ممتاز لأنه يجمع الشباب من أنحاء العالم لمناقشة الأفكار المشتركة والمبتكرة، موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى على نجاح هذه المبادرة، وقال: "وإذا أراد أى أحد القيام بالمثل سيكون العالم مكان مختلف وأفضل".

السيسي يطلق المنصة الإلكترونية لمشروع التضامن الاجتماعى "مودة"

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعي "مودة"، الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

الدولار يكسر حاجز الـ 16 جنيها نزولا إلى 15.97 جنيه

شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا كبيرا، اليوم الاثنين 16-12-2019 ، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى .

انطلاق حفل قرعة دور الـ 16 فى دوري ابطال اوروبا

انطلقت مراسم سحب قرعة دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، وذلك بمدينة "نيون" السويسرية.

الرئيس السيسى يشهد فعاليات نموذج محاكاة "الاتحاد من أجل المتوسط"

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات جلسة "نموذج محاكاة "الاتحاد من أجل المتوسط"، ضم فعاليات منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ.

"لقبوها بأقبح سيدة على الأرض".. ليزى فلاسكويز صاحبة أشهر واقعة تنمر بالعالم لـ "اليوم السابع": المنتدى حدث مذهل لم أر مثيله فى العدد وتنوع الثقافات.. وأقول للمصريين: شكرا على دعمكم

فى عام 1989 ولدت الطفلة إليزابيث ليزى فلاسكويز بمدينة أوستن الأمريكية، حيث كانت تعانى من نحافة شديدة بسبب ولادتها قبل ميعادها بأربعة أسابيع، ثم أصيبت بعد ذلك بشيخوخة مبكرة، وظلت تعانى حتى توقع الأطباء أنها لن تكمل حياتها.