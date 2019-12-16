موجز المحافظات.. السجن 7 سنوات لشاب هشّم رأس أمه بـ"كريك"

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

السجن 7 سنوات لشاب هشم رأس أمه بـ"كريك" بسبب خلافات عائلية بقنا



محكمه - أرشيفية

عامل يتخلص من طليقته بطعنة فى الرقبة أمام زوجها الثانى بالعاشر من رمضان





جامعة كفر الشيخ تحيل شركتى الأمن والنظافة للتحقيق بسبب وجود بطة بقسم التوليد





شباب الأقصر المشاركون بمنتدى شباب العالم: منصة حوار هادف ورسالة سلام للعالم.. أجندة المنتدى مليئة بملفات حيوية تأتى فى مقدمة الاهتمامات العالمية.. ومدينة السلام استضافت العديد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية





صور.. وزيرة الصحة تتابع تجهيز معهد تمريض إسنا ووحدة صحية بالبعيرات





خطة حماية مدينة القصير من أخطار السيول.. وزارة الرى تبدأ إنشاء بحيرات صناعية.. حواجز ترابية وقناتين صناعيتين وسد بالأودية الجبلية بالمدينة.. واختبارات للمادة الحجرية قبل تركيبها بالمشروعات





صور.. استعدادات أمنية لتأمين كنائس الوادى الجديد خلال عيد الميلاد المجيد



إحدى كنائس الوادى الجديد

محافظ أسوان يستقبل مطران إبراشية طيبة للأقباط الكاثوليك.. صور





قصة نجاح جديدة بدعم جهاز تنمية المشروعات فى أسيوط.. "رانيا" تفتتح أول مركز تجميل متخصص بقرض 50 ألف جنيه.. وتؤكد: الفكرة كانت صعبة لأنها ثقافة جديدة على أهالى الصعيد.. وتنصح الشباب بعدم انتظار الوظيفة الميرى





أيادى الخير تبنى المجتمع بالجهود الذاتية.. الأمير مصطفى تبرع بمبنى لإنشاء مستشفى جامعى بالفيوم.. أهالى الضبعية يتبرعون بأراض لإنشاء محطة للصرف الصحى.. وطالب يجمع 1.2 مليون جنيه لشراء 5 أجهزة غسيل كلوى بالزقازيق



