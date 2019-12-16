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موجز المحافظات.. السجن 7 سنوات لشاب هشّم رأس أمه بـ"كريك"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:04 م
موجز المحافظات.. السجن 7 سنوات لشاب هشّم رأس أمه بـ"كريك" جثة - أرشيفية

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

السجن 7 سنوات لشاب هشم رأس أمه بـ"كريك" بسبب خلافات عائلية بقنا

محكمه - أرشيفية
محكمه - أرشيفية

 

عامل يتخلص من طليقته بطعنة فى الرقبة أمام زوجها الثانى بالعاشر من رمضان

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جامعة كفر الشيخ تحيل شركتى الأمن والنظافة للتحقيق بسبب وجود بطة بقسم التوليد

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شباب الأقصر المشاركون بمنتدى شباب العالم: منصة حوار هادف ورسالة سلام للعالم.. أجندة المنتدى مليئة بملفات حيوية تأتى فى مقدمة الاهتمامات العالمية.. ومدينة السلام استضافت العديد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية

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صور.. وزيرة الصحة تتابع تجهيز معهد تمريض إسنا ووحدة صحية بالبعيرات

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خطة حماية مدينة القصير من أخطار السيول.. وزارة الرى تبدأ إنشاء بحيرات صناعية.. حواجز ترابية وقناتين صناعيتين وسد بالأودية الجبلية بالمدينة.. واختبارات للمادة الحجرية قبل تركيبها بالمشروعات

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صور.. استعدادات أمنية لتأمين كنائس الوادى الجديد خلال عيد الميلاد المجيد

إحدى كنائس الوادى الجديد
إحدى كنائس الوادى الجديد

 

محافظ أسوان يستقبل مطران إبراشية طيبة للأقباط الكاثوليك.. صور

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قصة نجاح جديدة بدعم جهاز تنمية المشروعات فى أسيوط.. "رانيا" تفتتح أول مركز تجميل متخصص بقرض 50 ألف جنيه.. وتؤكد: الفكرة كانت صعبة لأنها ثقافة جديدة على أهالى الصعيد.. وتنصح الشباب بعدم انتظار الوظيفة الميرى

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أيادى الخير تبنى المجتمع بالجهود الذاتية.. الأمير مصطفى تبرع بمبنى لإنشاء مستشفى جامعى بالفيوم.. أهالى الضبعية يتبرعون بأراض لإنشاء محطة للصرف الصحى.. وطالب يجمع 1.2 مليون جنيه لشراء 5 أجهزة غسيل كلوى بالزقازيق

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شاب يهشم راس امه

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