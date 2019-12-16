موجز الحوادث... شاب يقتل شقيقه بالدقى والحماية المدنية تخمد حريق مصنع المرج

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأحد، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد ابرزها فى السطور التالية:
-المؤبد لمتهمين والمشدد 10 سنوات لأخر بتهمة قتل أجنبية لسرقتها بمدينة نصر
-شاب يقتل شقيقه بالدقى.. والتحريات يعانى من مرض نفسى
-أباطرة الكيف تحت مجهر مكافحة المخدرات قبل الكريسماس.. ضبط أشهر 46 "ديلر" بالقاهرة والمحافظات
-انطلاق فاعليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالإمارات
-الداخلية" تحاصر بيزنس بيع اسطوانات البوتاجاز المدعمة بالسوق السوداء فى فصل الشتاء
-وفاة محمود صلاح أشهر صحفى حوادث فى تاريخ مصر
-إخماد حريق مصنع اكسسوارات سيارات وبلاستيكيات فى المرج دون إصابات
-القبض على بائعين لاستغلالهما 3 أطفال للتسول بمنطقة قصر النيل
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