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منوتشين ينفى تقرير "وول ستريت" حول عرض واشنطن خفض الجمارك على سلع الصين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:00 ص
منوتشين ينفى تقرير "وول ستريت" حول عرض واشنطن خفض الجمارك على سلع الصين ستيفين منوتشين وزير الخزانة الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفين منوتشين والممثل التجارى الأمريكى روبرت روبرت لايتهايزر، الأحد، إن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حول عرض المفاوضون الأمريكيون تخفيض الجمارك الأمريكية الإضافية على السلع الصينية إلى النصف "غير دقيق".

وأضاف المسؤولان - فى بيان مشترك - حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أنه "بينما نحن لا نعلق على محتوى المفاوضات (التجارية مع الصين)، فإننا قلنا علنا وفى تقرير (الصحيفة) أن هذا العرض كاذب وغير حقيقى وبلا أساس.. لم يحدث".

وأكد منوتشين ولايتهايزر أنهما قالا أثناء حوارهما مع صحفيى "وول ستريت جورنال" أن تقرير الصحيفة المبنى على مصادر مجهولة الهوية "كاذب تماما".

وشدد المسؤولان أنه "لم يتم تقديم مثل هذا العرض للصين من قبل الولايات المتحدة.. ولا يوجد مفاوض أمريكى معروف واحد قد يدعم هذا الكذب.. وأنه لا يوجد مفاوض صينى يمكن أن يكون مصدر هذه المعلومة".

وتابع منوتشين ولايتهايزر: "لن نتكهن بسبب إقدام أمريكيين أو صينيين غير منخرطين فى هذه المفاوضات على التلاعب بالقصة .. هذا مثال آخر على الإبلاغ عن حدث مهم مزعوم يستند إلى مصادر سرية والتى بعضها قد يحتوى على تحيز واضح".

وطالب منوتشين ولايتهايزر "صحيفة وول ستريت جورنال بتوضيح أن المنخرطين فعليا فى التقرير بالنسبة للولايات المتحدة قد أشاروا بوضوح إلى أنها أكاذيب ملفقة، كما ينبغى أن تكشف التحيزات المحتملة للمصادر المجهولة".

 


منوتشين

وول ستريت

واشنطن

الجمارك الأمريكية

سلع الصين

الحرب التجارية

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