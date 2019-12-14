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وزير الخزانة الأمريكى: اتفاق التجارة مع الصين سيعزز الاقتصاد العالمى

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:30 م
وزير الخزانة الأمريكى: اتفاق التجارة مع الصين سيعزز الاقتصاد العالمى ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكى
الدوحة (رويترز)

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قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، اليوم السبت، إن "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين "جيد للغاية" بالنسبة للنمو الاقتصادى العالمي، مضيفا أن المرحلة الثانية ربما تنقسم إلى عدة خطوات.

 

وهدأت واشنطن وبكين وتيرة حربهما التجارية أمس الجمعة بإعلان اتفاق المرحلة الأولى الذى يقلص الرسوم الجمركية الأمريكية فى مقابل ما يصفه مسؤولون أمريكيون بالقفزة الكبرى التى ستطرأ على المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية وغيرها من السلع.

 

وأوضح منوتشين أن التفاصيل الكاملة للاتفاق الجديد بشأن المرحلة الأولى سيعلن فى وقت لاحق اليوم السبت أو غدا الأحد بعد اتفاق الطرفين على الصياغة.

 

وقال منوتشين أمام منتدى الدوحة فى قطر "نعتقد باكتمال تنفيذها فى يناير كانون الثاني، وبعده سننتقل إلى المرحلة الثانية". وأضاف "أهم شيء هو التأكد من أننا ننفذ المرحلة الأولى بموجب اتفاق قابل للتنفيذ، وهو بالفعل كذلك. بعدها سنبدأ التفاوض حول المرحلة الثانية".

 

وتابع قائلا "لا تزال هناك مسألة مهمة لم يتم الاتفاق عليها فى المرحلة الثانية" مشيرا إلى احتمال تقسيمها إلى عدة خطوات.

 

وأضاف منوتشين أن الاتفاق مع الصين يهدف إلى تعزيز التبادل التجارى بين البلدين لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن الاتفاق سيكون "جيدا للغاية" للنمو العالمي.

 

كما عبر منوتشين عن اعتقاده بأن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية على إيران تؤتى ثمارها وإنها نجحت بشكل كبير فى الحد من قدرة طهران على دعم ما تعتبره واشنطن جماعات إرهابية فى الخارج.

 

 


وزير الخزانة الأمريكى

اتفاق التجارة

الصين

الاقتصاد العالمى

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