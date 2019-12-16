منتدى شرم الشيخ يطلق مبادرتين لتثقيف الشباب.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، فى ثالث أيام «منتدى شباب العالم».. الرئيس: «إنسانيتى أكبر من وظيفتى».. السيسى: افتتاح جيل جديد من الجامعات العام الدراسى المقبل.. وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة يقلل أخطاء العامل البشرى.. «الروبوت صوفيا» من أرض السلام: أنا سفير آلى بشرى وسعيدة بوجودى فى منتدى شباب العالم.. وسأفتقد مصر كثيرا.. منتدى شرم الشيخ يطلق مبادرتين لتثقيف الشباب.. جلسة التميز المؤسسى والتحول الرقمى تستعرض جهود الحكماء وتحديات الدول الناشئة.. والرئيس: مصر تبذل جهودا كبيرة فى دعم.





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ـ فى ثالث أيام «منتدى شباب العالم».. الرئيس: «إنسانيتى أكبر من وظيفتى».. السيسى: افتتاح جيل جديد من الجامعات العام الدراسى المقبل.. وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة يقلل أخطاء العامل البشرى.. «الروبوت صوفيا» من أرض السلام: أنا سفير آلى بشرى وسعيدة بوجودى فى منتدى شباب العالم.. وسأفتقد مصر كثيرا



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