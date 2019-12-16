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منتدى شرم الشيخ يطلق مبادرتين لتثقيف الشباب.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:49 م
منتدى شرم الشيخ يطلق مبادرتين لتثقيف الشباب.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، فى ثالث أيام «منتدى شباب العالم».. الرئيس: «إنسانيتى أكبر من وظيفتى».. السيسى: افتتاح جيل جديد من الجامعات العام الدراسى المقبل.. وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة يقلل أخطاء العامل البشرى.. «الروبوت صوفيا» من أرض السلام: أنا سفير آلى بشرى وسعيدة بوجودى فى منتدى شباب العالم.. وسأفتقد مصر كثيرا.. منتدى شرم الشيخ يطلق مبادرتين لتثقيف الشباب.. جلسة التميز المؤسسى والتحول الرقمى تستعرض جهود الحكماء وتحديات الدول الناشئة.. والرئيس: مصر تبذل جهودا كبيرة فى دعم.


 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

ـ فى ثالث أيام «منتدى شباب العالم».. الرئيس: «إنسانيتى أكبر من وظيفتى».. السيسى: افتتاح جيل جديد من الجامعات العام الدراسى المقبل.. وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة يقلل أخطاء العامل البشرى.. «الروبوت صوفيا» من أرض السلام: أنا سفير آلى بشرى وسعيدة بوجودى فى منتدى شباب العالم.. وسأفتقد مصر كثيرا
 

ـ منتدى شرم الشيخ يطلق مبادرتين لتثقيف الشباب.. جلسة التميز المؤسسى والتحول الرقمى تستعرض جهود الحكماء وتحديات الدول الناشئة.. والرئيس: مصر تبذل جهودا كبيرة فى دعم التشغيل بالمشروعات الصغيرة.. ومدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى


 

ـ لأول مرة.. الدولار يكسر حاجز 16 جنيها.. يتراجع 9 قروش ويصل إلى 15.97 جنيه.. والنشاط الاقتصادى وتدفق السياحة وتوافر الدولار بالبنوك قلل الطلب على العملة الصعب
 

ـ للكذب وجوه عديدة.. «رويترز» تواصل السقوط المهنى بتقارير تعتمد على شائعات الإخوان ضد مصر


 

ـ قرعة اليوروباليج تضع أرسنال ومانشستر يونايتد فى مواجهات متوازنة.. الريال مع مانشستر سيتى وليفربول يصطدم بأتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا
 

ـ إدراج 6 فئات على قوائم غير القادرين بالتأمين الصحى الشامل.. الدولة تتحمل اشتراكات المعاقين والعاطلين والمسنين والأيتام ومحدودى الدخل.. والمنظومة توفر لهم تغطية شاملة لكل الأمراض وعلاجا مجانيا مدى الحياة

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السيسي

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

العاصمة الادارية

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