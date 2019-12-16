مكافحة مخدرات العاشر من رمضان تضبط تشكيلا عصابيا بحوزته 50 كليو بانجو

الشرقية - فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم 50 كليو بانجو، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام كل من "ف ح ش" 26 سنة عاطل ومقيم تل حوين مركز الزقازيق، وسبق إتهامه فى قضيتين سرقة وقتل، وشقيقه "على" 36 سنة عاطل و "محمد ع ر" 17 سنة عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وخاصة مخدر البانجو بدائرة مركز بلبيس.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم عمل كمين لهم أسفل كوبرى بلبيس العلوي، وضبط بحوزتهم 20 لفافة كبيرة من مخدر البانجو تزن 50 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة التى بحوزتهم، وإحالتهم لنيابة بلبيس العامة.