تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 22 لفافة بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

تلقي اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن المقدم محمد النحاس رئيس مباحث مركز الشهداء من إلقاء القبض علي "و.ع"، عاطل، ومقيم بدائرة المركز ، وبحوزته 22 لفافة بانجو وسلاح أبيض مطواة، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.