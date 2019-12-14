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تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 22 لفافة بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:50 م
تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 22 لفافة بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل  وبحوزته 22 لفافة بانجو وسلاح أبيض "مطواة" ، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة على المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

تلقي اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن  المقدم محمد النحاس رئيس مباحث مركز الشهداء من إلقاء القبض علي "و.ع"، عاطل، ومقيم بدائرة المركز ، وبحوزته 22 لفافة بانجو وسلاح أبيض مطواة، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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