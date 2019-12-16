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مفتى الجمهورية يهنئ مملكة البحرين بعيدها الوطنى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:57 م
مفتى الجمهورية يهنئ مملكة البحرين بعيدها الوطنى الملك حمد بن عيسى آل خليفة
كتب لؤى على

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هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة العيد الوطنى للمملكة الذى يوافق السادس عشر من ديسمبر من كل عام.
 
وتقدم مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الإثنين، بأسمى آيات التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، معربًا عن تقديره الكبير لدور المملكة البحرينية فى النهوض بشعبها، والحفاظ على وحدته واستقراره، وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.
 
وتوجه مفتى الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن تنعم مملكة البحرين دائمًا بروح الإخاء والتآلف بين أبناء الشعب البحريني الشقيق، وأن تنعم أمَّتنا العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار. 
 
 وتحتفل مملكة البحرين بعيدها الوطني يوم 16 ديسمبر من كل عام، إحياءً لذكرى قيام الدولة الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، دولة عربية مسلمة عام 1783، والذكرى الـ48 لانضمامها للأمم المتحدة باعتبارها دولة كاملة العضوية، والذكرى الـ20 لتسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

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شوقى علام

مفتى الجمهورية

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