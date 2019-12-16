مغامر سعودى يتسلق قمة بركان "ماسيا" النشط فى نيكاراجوا.. فيديو وصور

كتب محمد رضا

زار المغامر السعودى بدر الشيبانى، أحد أشهر مواقع السياحة البركانية حول العالم، ونجح فى تسلق بركان "ماسيا" فى جمهورية نيكارجوا، الذى يحوى 5 بحيرات للحمم البركانية النشطة، حيث تمكن الشيبانى، من تسلق البركان الذى يبعد 20 كليومترًا جنوب شرق ماناجوا عاصمة نيكارجوا، والاقتراب من البحيرة البركانية الحية فى منطقة البركان، كما استطاع مشاهدة ذوبان الحمم البركانية الفريدة، وتدلى من حبل معلق فوق البركان لمدة 20 دقيقة.

وتشكلت قمة بركان ماسيا البالغة مساحة 400 متر قبل 5 آلاف سنة، وتقع فى منطقة محمية تصل مساحتها إلى 50 ألف كيلو متر، وهى منطقة مزدحمة بالسكان، وتتداخل فيها الحقول مع الحمم المتحجرة والزهور البيضاء من نوع بلوميريا، وقد شهد نشاط هذه القمة البركانية الصغيرة زخمًا متزايدًا خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، وذلك حسب ما تداولته صحف محلية مهتمة بالمغامرات والأسفار.

ومن جهته، عبر الشيبانى عن سعادته بهذه المغامرة، مؤكدًا عشقه للسفر واستكشاف المواقع السياحية والخطرة، وأنه كان يخطط منذ مدة لاستكشاف هذه المنطقة من العالم، لافتًا إلى أن درجة الحرارة المرتفعة والأبخرة المتصاعدة من البركان النشط كانت من الصعوبات التى واجهها أثناء مغامرته، كما أوضح الشيبانى، أنه رغم الخطورة التى تشكلها البراكين، فقد أصبحت معلمًا بشكل متزايد للجذب السياحى فى حد ذاتها، فهى توفر للزوار تجربة فريدة من نوعها للتعرف على معالم الطبيعة.

ويعتبر الشيبانى أحد الأفراد الذين كرسوا حياتهم فى سبيل نشر الثقافة الصحية، حيث كان يمثل السعودية فى 2012 بحمل شعلة الألعاب الأولمبية الصيفية، كما اعتبرته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن أبرز 50 شخصية رائدة خلال العام.



المغامر السعودى أعلى فوهة البركان النشط فى نيكاراجوا



المغامر السعودى بدر الشيبانى يتسلق قمة بركان "ماسيا"



بدر الشيبانى أعلى قمة بركان "ماسيا" فى نيكاراجوا



قمة بركان "ماسيا" فى نيكاراجوا



بدر الشيبانى يرفع علم السعودية أعلى قمة بركان "ماسيا" فى نيكاراجوا