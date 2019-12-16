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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:05 ص
خالد صلاح
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مصرع 3 أشخاص وفقدان 7 آخرين بانهيار مبنى جنوب الفلبين جراء زلزال قوى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:35 ص
مصرع 3 أشخاص وفقدان 7 آخرين بانهيار مبنى جنوب الفلبين جراء زلزال قوى زلزال الفلبين
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أعلن مسئولو الإغاثة في الفلبين اليوم الإثنين مصرع 3 أشخاص وفقدان 7 آخرين جراء انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق جنوب البلاد، وذلك فى أعقاب الزلزال القوى الذى ضرب المنطقة أمس.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مكتب الحماية من الحرائق قوله إنه تم إنقاذ 6 أشخاص من داخل المبنى الكائن في بلدة "بادادا" بإقليم "دافاو ديل سور"، وذلك بعد الزلزال الذي بلغت قوته 9ر6 درجة على مقياس ريختر وضرب المنطقة أمس (الأحد) وتسبب في إصابة عشرات الأشخاص بجروح.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن جهود البحث والإغاثة مازالت جارية داخل المبنى بمشاركة قوات الجيش والشرطة ورجال الإطفاء.
ومازال هناك أربع بلدات ومدينة واحدة بالقرب من موقع الزلزال يعانون من انقطاع الكهرباء كما قررت السلطات إغلاق المدارس القريبة من المنطقة لحين التأكد من سلامة المباني.
يشار إلى أن منطقة "دافاو" قد تعرضت لعدة زلازل خلال الأشهر الأخيرة مما تسبب في سقوط عشرات الضحايا وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والفنادق ومراكز التسوق والمستشفيات.


الفلبين

زلزال الفلبين

زلزال

انهيار مبنى جنوب الفلبين

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