مسئول أمريكى: مطالب بيونج يانج بشأن استئناف المفاوضات النووية عدائية

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اعتبر مبعوث الولايات المتحدة لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون أن مطالب بيونج يانج بشأن استئناف المفاوضات النووية عدائية وغير ضرورية، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء محادثات جديدة.

ونقلت قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين عن بيجون قوله "من المؤسف أن لهجة التصريحات تجاه الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية واليابان والأصدقاء في أوروبا كانت عدائية للغاية وسلبية وغير ضرورية "، مضيفا أنه ليس لدى واشنطن مهلة نهائية بل لدينا هدف.

وأضاف أن الولايات المتحدة على دراية تامة من وجود احتمال قوي بأن تقدم كوريا الشمالية على القيام باستفزاز قوي في الأيام المقبلة، محذرا بأن أي خطوة استفزازية لن تساهم في تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت كوريا الشمالية قد شددت أنه على الولايات المتحدة تقديم تنازلات جديدة إليها بحلول نهاية عام 2019، وذلك مع تعثر المفاوضات النووية منذ انهيار قمة هانوي بين الزعيم كيم جونج أون والرئيس دونالد ترامب.

وتوعدت بيونج يانج أنه في حال فشلت واشنطن في تقديم عرض لها يمكن قبوله، سوف تتبنى "نهجا جديدا" لم تفصح عنه.