سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول أمريكى: مطالب بيونج يانج بشأن استئناف المفاوضات النووية عدائية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:03 ص
مسئول أمريكى: مطالب بيونج يانج بشأن استئناف المفاوضات النووية عدائية ترامب وكيم
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبر مبعوث الولايات المتحدة لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون أن مطالب بيونج يانج بشأن استئناف المفاوضات النووية عدائية وغير ضرورية، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء محادثات جديدة.
ونقلت قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين عن بيجون قوله "من المؤسف أن لهجة التصريحات تجاه الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية واليابان والأصدقاء في أوروبا كانت عدائية للغاية وسلبية وغير ضرورية "، مضيفا أنه ليس لدى واشنطن مهلة نهائية بل لدينا هدف.
وأضاف أن الولايات المتحدة على دراية تامة من وجود احتمال قوي بأن تقدم كوريا الشمالية على القيام باستفزاز قوي في الأيام المقبلة، محذرا بأن أي خطوة استفزازية لن تساهم في تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.
وكانت كوريا الشمالية قد شددت أنه على الولايات المتحدة تقديم تنازلات جديدة إليها بحلول نهاية عام 2019، وذلك مع تعثر المفاوضات النووية منذ انهيار قمة هانوي بين الزعيم كيم جونج أون والرئيس دونالد ترامب.
وتوعدت بيونج يانج أنه في حال فشلت واشنطن في تقديم عرض لها يمكن قبوله، سوف تتبنى "نهجا جديدا" لم تفصح عنه.


أمريكا

كوريا الشمالية

مفاوضات نووية

استئناف الأنشطة النووية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

كيف يلعب ليفربول مباراتين في بطولتين بقارتين خلال 24 ساعة؟

كيف يلعب ليفربول مباراتين في بطولتين بقارتين خلال 24 ساعة؟

الصحة: 62 % من عمليات قوائم الانتظار تُجرى بمستشفيات الوزارة

الصحة: 62 % من عمليات قوائم الانتظار تُجرى بمستشفيات الوزارة

الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة