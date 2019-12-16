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مرصد الإفتاء: مؤشر الإرهاب فى أسبوع سجل 8 عمليات إرهابية فى 6 دول

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:15 م
مرصد الإفتاء: مؤشر الإرهاب فى أسبوع سجل 8 عمليات إرهابية فى 6 دول مرصد الإفتاء
كتب لؤى على

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قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع فى دار الإفتاء المصرية إنه تم رصد فى مؤشر الإرهاب الأسبوعى الذى يتناول فيه بالبحث والرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم، فى الفترة من 07 إلى 13 ديسمبر 2019، وقوع (8) عمليات إرهابية ضربت ست دول مختلفة هى (النيجر، والعراق، وكينيا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان) في مناطق جغرافية متباعدة نفذتها أكثر من جماعة متطرفة مختلفة التوجُّه، راح ضحية تلك العمليات الإرهابية 89 قتيلًا و87 جريحًا.
 
وأشار المرصد إلى أن 5 هجمات من بين الـ 8 هجمات نفذتها 4 تنظيمات إرهابية، جاءت "حركة الشباب" في المركز الأول من حيث أكثر التنظيمات الإرهابية التى تم رصدها فى مؤشر هذا الأسبوع بواقع عمليتين إرهابيتين أودت بحياة 13 شخصًا وجرح 11 آخرين، فى حين جاء "تنظيم داعش" الإرهابى فى المركز الثانى بواقع عملية إرهابية قام بها التنظيم أدت لمقتل 70 شخصًا.
 
وذكر المرصد أن ثلاث هجمات من بين الـ 8 هجمات لم يعرف التنظيم الذى نفذها، وأودت تلك الهجمات بحياة شخص واحد وإصابة 12 آخرين، وقعت تلك الهجمات فى دولتين هما العراق وباكستان.
 
وأوضح المرصد أن النيجر احتلت المركز الأول من حيث أكثر الدول التي ضربها الإرهاب لهذا الأسبوع بواقع عمليتين إرهابيتين نفَّذ تنظيم "داعش" هجومًا أودى بحياة 70 شخصًا. ونفذ تنظيم القاعدة الهجوم الآخر الذى أودى بحياة 3 أشخاص وجرح 4 آخرين.
 
وتتصاعد أعمال العنف فى النيجر خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تتواصل الهجمات الإرهابية ويتسع نطاقها من شمال مالى إلى وسطها، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أسفر عن مقتل المئات، وهذه الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل بدأت أولًا فى شمال مالى الذى سقط فى مطلع 2012 فى قبضة جماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة.
 
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أنه بمسح نمط العمليات الإرهابية المُنفذة خلال فترة الرصد، وجد أن 50 % من تلك العمليات كانت عبر الهجمات المسلحة، فى حين احتلت التفجيرات سواء عبر (تفجير عبوات ناسفة وتفجيرات انتحارية وتفجير قنابل وسيارات مفخخة) ما نسبته 37.5 %، وجاء نمط الهجوم الصاروخى ليحتل 12.5% من أنماط العمليات المنفذة.
 


 

الارهاب

دار الافتاء

مرصد الافتاء

داعش

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