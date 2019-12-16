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مدير وكالة الطاقة الذرية بعد لقائه سامح شكري: مستمرون فى تطوير التعاون

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:19 م
مدير وكالة الطاقة الذرية بعد لقائه سامح شكري: مستمرون فى تطوير التعاون مدير وكالة الطاقة الذرية
كتبت مريم بدر الدين

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أكد المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، على استمرار التعاون بين مصر والوكالة، وذلك بعد لقاءه مع وزير الخارجية سامح شكرى.

ونشر رافائيل، صورة من لقاءه مع شكرى، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا عليها قائلا :"التقيت بوزير الخارجية المصرى سامح شكري.. سوف نستمر فى تطوير تعاوننا واتفقنا على توسيع العلاقة بين الوكالة ومصر".

 
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وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بشرم الشيخ، المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 
 وأكد الرئيس السيسي لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة أن : "القدرة النووية الحقيقية لأي دولة هي الاستقرار والتنمية".
 

وكالة الطاقة الذرية

مصر

سامح شكري

الرئيس السيسي

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