مدير عام وكالة الطاقة الذرية يشيد بإنجازات مصر بقطاع الطاقة تحت قيادة السيسي

شرم الشيخ- محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بشرم الشيخ، المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الرئيس السيسى لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة، إن القدرة النووية الحقيقية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

كما أكد التطلع لتعميق التعاون مع الوكالة للاستفادة من خبراتها فى مجال تطوير البنية التحتية النووية فى إطار مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء.

من جانبه، استعرض مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبل تعزيز التعاون مع مصر لدعم القدرات الفنية المصرية فى المجالات ذات الصلة، خاصةً فى ضوء الطموح المصرى فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

كما أشاد بالإنجازات التى تحققت مؤخرًا فى قطاع الطاقة فى مصر تحت قيادة الرئيس، الأمر الذى من شأنه أن يرتقى بمصر إلى مستويات وآفاق أرحب فى مسيرة التنمية.