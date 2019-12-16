سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى بمنتدى شباب العالم: "معندناش وقت نضيعه فى تناحر وتضييع مزيد من الفرص"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:32 م
السيسى بمنتدى شباب العالم: "معندناش وقت نضيعه فى تناحر وتضييع مزيد من الفرص" الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمد الجالى وسمير حسنى ومحمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العلماء عقول باهرة رائعة تعمل بالتكنولوجيا وتعمل بالعلم، والسياسيين يستخدموها لصالح الأمن القومى ولصالحهم.
 
وأضاف الرئيس السيسى خلال مداخلته فى جلسة "الذكاء الاصطناعى" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "حتى القوانين تفرض لخدمة الأمن القومى للمتقدم والمتطور والعظيم.. الضعيف يخلى باله.. والمتأخر يخلى باله.. لأنه لو مخدش باله ممكن يضيع".
 
وتساءل: "هل لدينا وقت وموارد لاستيعاب التقدم العلمى والتكنولوجى؟.. من نتحدث عنه أم هناك تضييع لمزيد من الفرص فى التناحر وعدم الاستقرار والامن؟ متابعا: "فى كل مرة نتقدم فيها إلى الامام ممكن يكون فيه عقبات تؤدى إلى فقد الفرصة.. وتضيع علينا نتيجة ده". 
 
وتابع الرئيس السيسى: "أنا بطرح السؤال كمسؤول بيحب بلده وخايف على شعبه.. معندناش وقت نضيعه فى تناحر وتضييع مزيد من الفرص.. لأن العالم يقفز إلى الإمام.. وإذا مكوناش نتحرك علشان نلحق بالركب.. وهيزيد تخلفنا بشكل لا يمكن تعويضه مهما عملنا من جهد".

الرئيس عبد الفتاح السيسى

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم2019

شرم الشيخ

الذكاء الاصطناعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار

فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة